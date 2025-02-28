Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, suç örgütlerinin fuhuşa yönelik faaliyetlerini engellemek için kapsamlı bir çalışma başlattı.
Darıca'da belirlenen 4 farklı ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar S.Ö., K.Y., S.T. ve K.M.'yi gözaltına aldı. Operasyon sırasında 3 mağdur kadın kurtarıldı. Mağdurların güvenliği sağlanırken, zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.