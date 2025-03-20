İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında her aldığı 105 kişinin gözaltına alınmasına ülke genelinde tepkiler devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler basın açıklamasının ardından yürümek istediler. Yürümek isteyen grubu polisler tarafından engellendi. Barikatı yüklenen öğrencilere polis müdahale etti.
6 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
6 kişinin gözaltına alındığı öğrenilen eylemde bir öğrencinin yüzündeki kanlardan arbede esnasında yaralandığı görüldü.
Arbedenin ardından eylem alanına Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli milletvekili Muhip Kanko, Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Saraçhane'ye gitmek üzere yola çıkan onlarca Cumhuriyet Halk partili öğrencilere destek vermek için geldi. Yoğun uğraş ve istişareler sonucunda öğrenciler barikatı açıldı.