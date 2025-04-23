İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Kocaeli'nde yapılan protestolara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine disiplin soruşturması açıldı. Emniyetin gönderdiği resmi yazının ardından üniversite yönetimi 32 öğrenci hakkında işlem başlattı.

32 ÖĞRENCİYE İŞLEM YAPILMIŞ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli Üniversitesi’ne gönderilen yazıda, “24.03.2025 tarihinde Kocaeli emek ve demokrasi platformu organizesinde, Sabri Yalın Parkı’nda toplanan grup düzenlenen basın açıklaması sonrası izinsiz yürüyüş düzenlemek istemiş, uyarılara rağmen dağılma ve kanununu aykırı olarak yürüyüş düzenlemek isteyen gruba müdahale edilmiştir. 23.03.2025 tarihinde öğrenci grupları ve bazı siyasi partiler organizesinde Sabri Yalın Parkı’nda toplanan grup düzenlenen basın açıklaması sonrası izinsiz yürüyüş düzenlemek istemiş, uyarılara rağmen dağılmaya ve kanuna aykırı olarak yürüyüş düzenlemek isteyen gruba müdahale edilmiştir. Yapılan müdahaleler sonucu yakalanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu şahıslar hakkında, 2911 sayılı “toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet, kamu malına zarar verme, görevli memura direnme” suçlarından adli işlem yapılmıştır. Yapılan adli işlemler sırasında Kocaeli Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim gördükleri tespit edilen toplam 32 öğrencinin isim listesi yazımız ekinde gönderilmiştir” denildi.

ÖĞRENCİLERE DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

22 Nisan sabahı Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Sekreterliği tarafından tek tek aranan öğrencilere, haklarında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi. Öğrencilere iletilen belgelerde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün üniversiteye gönderdiği yazı ve disiplin soruşturması komisyonunun savunma talebi yer aldı.