Kocaeli Darıca’da vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, denizde kıyafetleri bulunan 2 kadının cansız bedenine ulaştı.
KİMLİKLERİ BELİRLENEMEDİ
Kimlikleri belirlenemeyen kadınların cesetleri sudan çıkarılırken, yaklaşık 1 saat sonra aynı bölgede kıyıya vuran bir erkek cesedi daha bulundu. Üzerinde kıyafetleri bulunan erkeğin üstünden kimlik çıkmadı.
MORGA KALDIRILDILAR
3 kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.