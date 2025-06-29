Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.
Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun son gününde, serbest stilde 5 sıklette dereceye giren sporcuların ve genel klasmanda dereceye giren ülkelerin sıralamaları belli oldu.
Genel klasmanda dereceye giren ülkeler şöyle:
1- Türkiye (175 puan)
2- Kazakistan (132 puan)
3- Bulgaristan (104 puan)