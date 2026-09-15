Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Bölgesel Ekonomi Servisi Direktörü Jérôme Baconin, Kocaeli Sanayi Odası’nın eylül ayı meclis toplantısına konuk oldu. Türkiye’deki temasları hakkında bilgi veren Baconin, özellikle sanayi ve ticaret odalarıyla görüşerek ülkenin üretim merkezlerini yakından tanımaya çalıştıklarını söyledi.

Kocaeli’nin Türkiye ekonomisindeki ağırlığına dikkat çeken Baconin, kentteki sanayiciler için Fransa iş vizelerinde daha hızlı randevu imkânı sağlayacak bir iş birliği üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

VİZE GARANTİSİ DEĞİL, HIZLI RANDEVU

Planlanan uygulamanın vize garantisi anlamına gelmediğini vurgulayan Baconin, başvuru sahiplerinin gerekli şartları yerine getirmesi ve belgelerini eksiksiz sunması gerektiğini belirtti.

Baconin, özellikle iş insanlarının vize randevusu almak için uzun süre bekleyebildiğini belirterek, KSO üyelerine özel bir başvuru hattı oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. “Fast track” olarak adlandırılan sistemle Kocaeli iş dünyasının Fransa vize randevularına daha hızlı ulaşması amaçlanıyor.

PROTOKOL TASLAĞI KSO’YA GÖNDERİLECEK

Baconin, Ankara’ya döndükten sonra hazırlanacak iş birliği protokolünün taslağını Kocaeli Sanayi Odası yönetimine göndereceğini açıkladı.

Taslağın, Fransa’nın daha önce farklı kentlerdeki iş dünyası kuruluşlarıyla yaptığı benzer anlaşmalar temel alınarak hazırlanacağı belirtildi. KSO’nun değerlendirmesinin ardından uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI İÇİN İMZA TÖRENİ

Baconin, Kocaeli’de oynanması planlanan Türkiye-Fransa futbol karşılaşmasının protokolün imzalanması için de fırsat oluşturabileceğini söyledi.

Fransa Büyükelçisinin maç nedeniyle Kocaeli’ye gelme ihtimalinin bulunduğunu belirten Baconin, tarafların hazırlıklarını tamamlaması halinde karşılaşma öncesinde protokol için küçük bir imza töreni yapılabileceğini ifade etti.