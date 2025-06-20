Kocaeli Üniversitesi, son dönemlerde art arda yaşanan skandallar ve altyapı sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün engelli bir öğrenciden tuvalet yapımı için bağış istemesiyle başlayan tartışmalar henüz soğumamışken, bu kez de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki asansör arızaları kamuoyunun tepkisini çekti. Yaklaşık altı gündür çalışmayan asansör nedeniyle özellikle yaşlı ve engelli hastalar büyük mağduriyet yaşıyor. Üniversite yönetimi ise yaşananlara ilişkin sessizliğini koruyor.

6 GÜNDÜR ÇALIŞMIYOR: YAŞLI VE ENGELLİ HASTALAR PERİŞAN

Şimdi de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki asansör arızaları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre hastane binasında bulunan bir asansör yaklaşık 6 gündür çalışmıyor. Bu durum özellikle yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı hastalar için büyük bir mağduriyete neden oldu. Asansöre erişemeyen hastalar, merdiven kullanmak zorunda kalınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu, üniversite hastanesinde yaşanan ilk asansör krizi değil. Daha önce de servis bölümündeki asansörlerin yaklaşık bir buçuk ay boyunca çalışmadığı belirtilmişti. Vatandaşlar üst katlara merdivenle çıkmak zorunda kalmış, bu durum hem hasta hem de hasta yakınları için ciddi bir mağduriyet oluşturmuştu. O dönemde hastane yönetimi arızayı “teknik nedenlere ve malzeme tedarik sürecine” bağlamıştı. Ancak uzun süreli çözüm üretilmemesi kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Üst üste yaşanan bu gelişmeler, Kocaeli Üniversitesi yönetimine yönelik eleştirileri artırdı. Kamuoyunda "ihmalkârlık" ve "sorumsuzluk" suçlamaları dile getirilirken, vatandaşlar yetkilileri göreve çağırıyor.