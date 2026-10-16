Kocaeli'nde 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak eğitim ve spor faaliyetleri hava muhalefetine takıldı.

Kocaeli Valiliği, beklenen fırtına nedeniyle kent genelinde bazı kurs, sınav ve spor faaliyetlerine iki gün boyunca ara verileceğini duyurdu.

Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz yüze eğitimler, e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınavlar, özel kurslar ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 17-18 Ekim tarihlerinde yapılmayacak.

Halk Eğitim Merkezleri ile belediyelere bağlı Akademi ve KO-MEK gibi kurumlarda yüz yüze gerçekleştirilen kurs faaliyetleri de durdurulacak.

SINAVLAR DA İPTAL

Karar doğrultusunda Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu sınavları ile iş makineleri kurs ve sınavlarına da ara verilecek.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verilen eğitimler de belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmeyecek.

SPOR MÜSABAKALARI DA ERTELENDİ

Açıklamada ayrıç; il şampiyonaları, yerel lig müsabakaları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamında yürütülen GSB Spor Okulları eğitimleri söz konusu tarihlerde yapılmayacak.