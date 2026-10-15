Kocaeli ve Sakarya’da etkili olan sağanak, derelerin taşmasına ve su baskınlarına yol açtı. Evler ve yollar su altında kalırken, evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar için tahliye ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kandıra’da özellikle kırsal mahalleler yağıştan etkilendi. Bağırganlı Mahallesi’nde evlerinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için çalışma yürütüldü.

KÖPRÜDE MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Çalköy Mahallesi Taraklı Kışla mevkisinde, taşkın sırasında köprüden geçmeye çalışan A.B., otomobilinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve Kandıra Belediyesi ekipleri sürücüyü kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.B.’nin kurtarılmasının ardından köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Akçaova ve Seyrek mahallelerinde de bazı yolları su bastı. Belediye, jandarma ve İSU ekiplerinin su tahliyesi ile kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor. İzmit’in Tavşantepe Mahallesi’ndeki Tavşantepe Caddesi de biriken yağmur sularıyla kaplandı.

ADAPAZARI-KARASU YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ KAPANDI

Sakarya’nın kuzeyinde şiddetini artıran yağış nedeniyle Karasu ilçe merkezindeki binaların bodrum katlarını su bastı. Adapazarı-Karasu yolunun Darıçayırı ile Karasu ilçe merkezi arasındaki bölümü çift yönlü ulaşıma kapandı.

Adatepe mevkisinde araçlarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılması için kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma, emniyet, belediye ve AFAD ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Güzergâhın iki yönündeki sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sakarya ve Kocaeli’de 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmişti.