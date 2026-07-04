Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi. MADDİ HASAR OLUŞTU Barış Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde ise bazı iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle işletmelerde maddi hasar meydana geldi. Sağanak, D-100 kara yolunun hem İstanbul hem de Ankara yönünde ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle Beylikbağı Mahallesi mevkisinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer, bölgede ulaşımın kontrollü şekilde sürdüğünü bildirdi.

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