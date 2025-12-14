Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.
17. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla topla buluşan Agyei'nin ceza sahası ön çizgisinin sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, iki direğe çarpıp oyun alanına döndü. Penaltı noktası civarında dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un vuruşunda Fatih Karagümrük savunması gole izin vermedi.
21. dakikada Johnson'ın pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda Kocaelisporlu Smolcic, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Serginho'nun vuruşunda kaleci Jovanovic'in çeldiği meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
52. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Linetty'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.
65. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Doh'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Johnson, meşin yuvarlağı Fofana'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.
90+2. dakikada Kocaelispor, beraberliği yakaladı. Smolcic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Petkovic, Balkovec'ten sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Can Alp
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 79 Barış Kalaycı), Kranevitter (Dk. 90 Buğra Kalpaklı), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Dk. 87 Anıl Yiğit Çınar), Fofana
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 68 Rivas), Smolcic, Haidara, Show (Dk. 72 Churlinov), Keita (Dk. 85 Furkan Gedik), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 68 Petkovic)
Goller: Dk. 65 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 90+2 Petkovic (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Balogh, Dk. 35 Show (Kocaelispor), Dk. 50 Serginho, Dk. 75 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)