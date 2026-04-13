Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Sarı kırmızılıların Fenerbahçe ile olan puan farkı ikiye düşerken Galatasaray’ın oynadığı futbol taraftarlar tarafından da oldukça eleştirildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR

Galatasaray Yönetimi, Kocaelispor maçının ardından harekete geçiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu hafta Kemerburgaz'a çıkarma yapması ve teknik heyet ile birlikte futbolcularla da görüşme yapması bekleniyor.

Transfer için gelen teklifleri,ve yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonunda masaya yatırma kararı alan Galatasaray Yönetimi, futbolcuların sadece kalan maçlara ve şampiyonluğa odaklanmasını istiyor.