Kocaelispor’da Selçuk İnan dönemi resmen başladı… Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Selçuk İnan çok mutlu olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Burası çok büyük bir camia. Ben 6 senedir teknik direktörlük yapıyorum, artık kendi kariyerimde başarı yakalamak istiyorum. Bu benim için bir meydan okuma. Hedeflerim ve hayallerim var. Taraftarı olan büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum”

BU TAKIMI İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanacaklarının altını çizen Selçuk İnan, “En iyi şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz bu takımı daha ileriye taşımak istiyoruz. Her şey bizim için iyi olur inşallah.Önde baskı yapmaya çalışan bir takım yaratacağız. Böyle bir şehirde, böyle bir taraftarın önünde ne olursa olsun yenilmez bir takım yaratamaya çalışacağız.” dedi.