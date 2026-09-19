Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maça etkili başlayan taraf, konuk ekip Gaziantep FK olsa da ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Skorda dengeyi bozan gol ise 56. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi ve Kocaelispor 1-0 öne geçti. Kocaelispor'da oyuna 74. dakikada giren Daniel Agyei, 2 dakika sonra harika bir vuruşla skoru belirledi: 2-0.

Bu sonuçla evindeki 3. maçını da kazanan Kocaelispor, milli araya 12 puanla girdi. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.