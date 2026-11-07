Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yendi.
5. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sissoho'nun ceza yayının sol çaprazından şutunda, kaleci Moldovan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin gerisinde önünde bulan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Baku'nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Uğur Kaan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Eyüpspor savunmasına çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı önledi.
22. dakikada Massanga'nın pasında topla buluşan Boutobba, Kocaelisporlu Berkan Kutlu'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı önledi.
28. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün uzun pasında sol kanatta topla buluşan Baku, ceza sahasının sol tarafındaki Rivas'a meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza yayında topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2.
Kocaelispor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün tamamladı.
55. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza yayının içerisinde topla buluşan Sissoho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
67. dakikada Raux Yao'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Abdullahi, kaleci Serhat'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kocaelisporlu Emir Ortakaya, kaleci Serhat'ın müdahalesine rağmen kaleye yönelen topa müdahale ederek golü önledi.
90+1. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde sağ kanatta topla buluşan Sadia, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Yusuf Barası'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Kocaelispor, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.