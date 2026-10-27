Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Süper Lig ekibi Kocaelispor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Kocaelispor, adını 4. eleme turuna yazdırdı. Kocaelispor'un ilk golü Metehan Altunbaş'tan geldi. Rakip savunmanın hatalı pasında topu kazanan Baku, pasını ceza yayının solundaki Metehan'a verdi. Metehan'ın yerden vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti. METEHAN ALTUNBAŞ İKİ GOLLE KATKI VERDİ Ev sahibi ekip, 72. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı sahasında Show'un pasını alan Berkan Kutlu, topu rakip ceza sahasına taşıdı ve Agyei'ye bıraktı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Agyei, vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. 80. dakikada bu kez Agyei'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş, uzak köşeye yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşma Kocaelispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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