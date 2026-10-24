Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, hak edilmiş güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin oyun planını tahmin ettiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirtti.

Alanyaspor'un istikrarlı ve topa sahip olmaya çalışan bir yapısı olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti: "Alanyaspor'un nasıl bir oyunla sahaya çıkacağını tahmin ediyorduk. Belli bir oyun planları var, topa sahip olmaya çalışıyorlar, istikrarlı da bir oyunları var. Sahanın içinde güçlü gibi gözükseler de farklı rotasyonlarla, farklı dizilişlerle oynamayı becerebilen bir takım. Buna göre hazırlıklarımız oldu. Show hamlemiz biraz bu yüzdendi. Onu zaman zaman stoper bölgesinde, top bize geçtiğinde de orta sahaya çektik. Hafta içinde çalıştığımız ne kadar şey varsa oyuncularım eksiksiz sahaya yansıttı."

'EN BÜYÜK HEDEFLERDEN BİRİ KUPA'

İnan, Alanyaspor karşısında hak edilmiş güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik etti.

Ligde sürekli rotasyon yaparak oynadıklarını dile getiren İnan, şunları söyledi: "Kupa maçı dışında lig maçlarında da biz sürekli rotasyon yaparak oynuyoruz. Oyuncularımı bir şekilde hazır tutmak en önemli görevlerimden biri. Çünkü hiç ummadığınız anda oyuncunuzu kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla her oyuncuya ihtiyacım var. Kupa tabii ki en büyük hedeflerden biri, amacımız finale kadar gidebilmek, o finali oynayabilmek. Bunu her hoca, hele ki Kocaelispor'un başındaysa ister. Bunun bilincindeyiz. Çıkacağız, maçımızı aynı mücadele isteğiyle oynamaya çalışacağız. Birkaç değişikliğimiz olacak tabii ki ama bu değişikliklerimiz sadece rotasyon anlamında değil, maçı kazanmaya yönelik değişiklikler olacak. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var, bugün ufak tefek sakatlıkları olan oyuncular var belki onları dinlendireceğiz. Nihayetinde en güçlü on birimizle sahaya çıkmaya çalışacağız."