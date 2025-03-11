Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, mart ayı için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Köse, halk arasında "kocakarı soğukları" olarak bilinen, özellikle 11-17 Mart tarihlerinde etkili olan soğuk hava koşullarının bu yıl yaşanmayacağını duyurdu.

Meteorolojik verilere göre, 2025 Mart ayında yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde olacağı öngörülüyor. Köse, mart ayında sıcaklıkların bu denli yüksek olmasının yanıltıcı olabileceğini ve her zamanki gibi tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Sıcaklıkların bu kadar yüksek olması, özellikle çiftçiler ve dışarıda vakit geçirecek olanlar için farklı bir iklim deneyimi sunacak. Köse, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu yıl mart ayında soğuk dalgaların yaşanması beklenmiyor. Bu, kış mevsiminin sonuna yaklaşırken halkı rahatlatıcı bir gelişme," dedi.

"MART AYI ŞAKACI VE SÜRPRİZLERE AÇIK BİR AYDIR"

Bahar havasında esen rüzgarların aniden soğuk havaya dönüşmesi ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Köse, şunları söyledi:

"Bu, kış bitti anlamına gelmez. Mart ayı şakacı ve sürprizlere açık bir aydır. Sonrasında hava koşullarının yeniden soğuma ihtimali var. Kış kapıda olabilirmiş koşulları yeniden yaşanabilir aman dikkat. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünü bir yere not ediniz. Zira mart henüz bitmedi ve ikinci yarısında kış koşulları yeniden yaşanabilir."