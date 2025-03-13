Kocakarı Soğukları 2025 yılında da merak konusu olmaya devam ediyor. Miladi Takvime göre genellikle 11-17 Mart tarihleri arasında yaşanan bu soğuklar, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle belirtilen tarihlerde etkili olmayacak.

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN 2025?

Kocakarı Soğuklarının bir hafta gecikmeli olarak 19-22 Mart tarihleri arasında gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

BERDÜL-ACÜZ: KOCAKARI SOĞUKLARININ ANLAMI

Arapça'da "soğuk" anlamına gelen berd kelimesi ile "yaşlı kadın" anlamındaki acûz kelimesinden oluşan Berdül-Acüz, halk arasında "Kocakarı Soğukları" olarak bilinir.

Bu dönem, aynı zamanda eyyam-ı husûm olarak da adlandırılır. Husûm, "kesintisiz", "kökünü kazıyan" veya "akkor demir gibi dağlayan" anlamlarına gelir. Gün ve gecenin eşit olduğu sekiz gün, bu niteliklere ithafen eyyam-ı husûm olarak isimlendirilmiştir.