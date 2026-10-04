ABD'nin Florida eyaletinde 38 yaşındaki Malia Elizabeth Nummerdor, ailesine ait köpekle cinsel ilişkiye girdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Olay, evdeki güvenlik kamerası kayıtları sayesinde ortaya çıktı.

Nummerdor'un kocası, evde bir kutudan para eksildiğini fark edince eve güvenlik kameraları yerleştirdi. Kayıtları inceleyen adam, eşinin aile köpeğiyle uygunsuz bir durum içinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine görüntüleri ve fotoğrafları polise teslim etti.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Charlotte County Şerif Ofisi, olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, dijital delillerin evdeki güvenlik kamerası sisteminden elde edildiğini belirtti. Görüntülerde Nummerdor'un kısmen çıplak olduğu ve köpeğin cinsel ilişki çağrışımı yapan bir pozisyonda bulunduğu ifade edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nummerdor, polis sorgusunda görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve hayvanın ailesinin köpeği olduğunu kabul etti. Ancak cinsel ilişki suçlamasını reddetti. Kadının, köpeği yalnızca sevdiğini söylediği ancak görüntülerdeki pozisyonla ilgili tutarlı bir açıklama yapamadığı belirtildi. Nummerdor daha sonra avukat talep ederek sorguyu sonlandırdı.

ŞERİF: NE DİYECEĞİMİ BİLEMEDİM

Charlotte County Şerifi Bill Prummell, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kariyerim boyunca çok az olayda ne diyeceğimi bilemedim. Bu da onlardan biri" dedi. Prummell, hiçbir hayvanın bu tür davranışlara maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Şerif, Nummerdor'un gözaltı fotoğrafında gülümsemesine de tepki gösterdi.

SUÇLAMALAR VE KEFALET

Nummerdor hakkında Florida yasalarına göre hayvanla cinsel faaliyette bulunmak suçlaması yöneltildi. Şerif Ofisi, suçlamanın ikinci derece ağır suç kapsamında olduğunu açıkladı. Nummerdor için 35 bin dolar kefalet konuldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre Nummerdor daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.