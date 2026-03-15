4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan Aylin G.'nin yaşam mücadelesi hastanede sürerken, onu balkondan ittiği ileri sürülen eşi Okan G. ile olaya yardım ettiği öne sürülen arkadaşı A.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇEVREDEKİLER HABER VERDİ

Olay, 11 Mart günü sabah saat 08.00 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki Aylin G., ikamet ettiği apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

PLANLI TUZAK İDDİASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre olay, tesadüfi bir düşme değil, önceden kurgulanmış bir tuzağın sonucu olabilir. İddialara göre 34 yaşındaki Okan G., eşine ulaşmak için arkadaşı A.G. ile birlikte plan kurdu. Bir süre önce babasının evine dönen Aylin G., A.G. tarafından "kızını görmesi için onu yurda götüreceği" bahanesiyle bir otomobile bindirildi. Yol üzerinde araca Okan G.'nin de binmesiyle birlikte zorla bir eve götürülen Aylin G.'nin burada eşi tarafından şiddete maruz kaldığı, kaçmaya çalışırken ise 4'üncü kat balkonundan itildiği öne sürülüyor.

ŞİDDET YÜZÜNDEN ÇOCUKLARI KORUMAYA ALINMIŞ

Aylin G.'nin daha önce de eşinden şiddet gördüğü ve bu nedenle şikayetçi olduğu öğrenildi. Çiftin geçmişte defalarca karakolluk olduğu, yaşanan olaylar nedeniyle 8 yaşındaki kızlarının ise geçici süreyle devlet korumasına alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Okan G. ile arkadaşı A.G.'yi olay akabinde yakalayarak gözaltına aldı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.