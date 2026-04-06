İş insanı Fatih Erdem ile evlenen Aleyna Dalveren, düğününde takılan 5 kilo altınıyla gündem olmuştu. Şimdi ise üzerindeki altınlarla İstanbul

sokaklarında yürüyerek takipçilerini bir kez daha şaşırttı.

''GÖZLERİNİZİ KAMAŞTIRDIYSAM KUSURA BAKMAYIN''

Tacından kelepçelerine kadar altınlarla donanan fenomen, Kapalıçarşı’da dikkatleri üzerine topladı. Dalveren, kendisini görenlere esprili şekilde “Gözlerinizi kamaştırdıysam kusura bakmayın” dedi.

''GÜNAHIMI ALMAYIN''

Konuyla ilgili açıklamalar da yapan Dalveren, ''Valla benim değil, günahımı almayın.'' diye konuştu.

Fenomenin paylaşımları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Altınlarla sokakta yürüyen Dalveren, hem takipçilerini hem de çevresindekileri şaşkınlığa uğrattı.