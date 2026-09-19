Adana Merkez Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi’nde yaşayan sigortacı M.U., 18 Ağustos’ta evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Eşinin kaybolmasının ardından polise başvuran Yasemin Uğureli’nin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı ancak M.U.’nun izine rastlanmadı. Boşanma davası açtığı eşinin borsayla ilgilendiğini belirten Uğureli, M.U.’nun çok sayıda kişiden para alarak borsada işlettiğini ve bu paraları kaybettiğini, ardından da alacaklılarından kaçtığını öne sürdü. Uğureli, kendisinin kaçmasına yardım etmediğini ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

“İNSANLARIN PARALARINI BATIRDI”

Eşinin tehdit edilmeye başlandığını mart ayında öğrendiğini anlatan Uğureli, M.U.’nun kimlerden ne kadar para aldığını kendisiyle paylaşmadığını belirtti. Eşinin düzenli olarak bazı kişilere ödeme yaptığını, ancak daha sonra işlerin kötüye gittiğini anlattığını söyleyen Uğureli, “İnsanların paralarını batırdıktan sonra 18 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Kaçmasına yardım etmedim, nereye kaçtığını da bilmiyorum” dedi.

“ÇOCUKLARIM OKULA GİDEMİYOR”

Eşine ulaşamayan alacaklıların kendisini, çocuklarını ve ailesini tehdit ettiğini ileri süren Uğureli, evine yönelik saldırıları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini söyledi. Çocuklarının korkudan okula gidemediğini, kaçırılmakla tehdit edildiklerini ve pencereden dahi dışarı bakamadıklarını belirten Uğureli, “M.U. bir an önce ortaya çıksın ve başımızdaki bu dertten bizi kurtarsın. Can güvenliğimden korkuyorum, ölmek istemiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu. Hayatımız tehlike altında, bir an önce güvenliğimizin sağlanmasını istiyorum” diye konuştu.