Gündüz kuşağının çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ekranlarında, izleyenleri ve stüdyodakileri kelimenin tam anlamıyla şoke eden yeni bir olay yaşandı. 5 çocuğunu geride bırakıp, kendisi gibi evli olan 4 çocuk babası Bayram isimli şahsa kaçan Suzan adlı kadının canlı yayındaki rahat tavırları ve yaptığı akılalmaz savunma tansiyonu zirveye taşıdı.
"NAMUSUNU BİLSEYDİ..."
Evini ve çocuklarını terk edip başka bir adamın yanına sığınan Suzan, programda kendini savunurken akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Suçu aldattığı eşine atan kadının sarf ettiği sözler stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi:
"Namusunu bilseydi karısını takip edebilirdi. Demek ki aklı yokmuş."
Duydukları karşısında kulaklarına inanamayan ve sinirlerine hakim olamayarak çılgına dönen Anlı, canlı yayında kadına çok sert sözlerle yüklendi. Anlı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Ne yapabilirdi? Ne kadar tehlikeli bir kadınsın sen ya... Karısının namusunu bilip seni sevgilinle takip edip ne yapsın istiyordun sen? Bu adam Bayram'ı öldürsün mü istedin? Ben böyle bir şey görmedim. Kocanı aldatıyorsun, koca da namusuna sahip çıksaymış, takip etseymiş, bunu öldürseymiş. Biri cezaevine girecekti, diğeri mezara... Sen kime gidecektin o arada... Öteki komşunun kocasına!"