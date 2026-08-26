Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. “Jolene” ve “I Will Always Love You” gibi dünya çapında ün kazanan şarkılara imza atan Parton'ın ölümü, ailesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Parton'ın yeğeni Bryan Seaver, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sanatçının hayatını kaybettiğini belirterek, “Dolly ışık içinde yaşadı ve şüphesiz şu an İsa'nın kollarında” ifadelerini kullandı. Parton'ın yaklaşık 60 yıllık eşi Carl Thomas Dean ise Mart 2025'te 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kocasına ilgi gösteren kadından “Jolene” doğdu

Dolly Parton'ın en unutulmaz şarkılarından biri olan “Jolene”in arkasında gerçek bir hikâye vardı. Parton, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda şarkının, eşi Carl Dean'e ilgi gösteren kızıl saçlı bir banka çalışanından esinlendiğini anlatmıştı.

Parton'ın aktardığına göre banka çalışanı Dean'e karşı oldukça ilgiliydi ve Dean de gördüğü ilgiden hoşlanıyordu. Bu durum, o dönemde evli çift arasında espriye dönüşse de Parton'ın aklında iz bıraktı. 1973'te yayımlanan “Jolene” böylece ortaya çıktı.

Şarkıda Parton, başka bir kadına sevgilisini elinden almaması için yalvarıyordu. Şarkının isminde kullanılan “Jolene” gerçek banka çalışanının adı değildi. Parton, bu ismi bir konser sonrasında kendisinden imza isteyen küçük bir kızdan aldığını açıklamıştı.

Böylece gerçek hayattaki küçük bir kıskançlık hikâyesi, country müzik tarihinin en tanınan şarkılarından birine dönüştü.

Trump'tan Parton için özel karar

Parton'ın ölümünün ardından ABD Başkanı Donald Trump da sanatçı için bir taziye mesajı yayımladı. Trump, ABD bayraklarının bir hafta boyunca yarıya indirilmesini emretti. Beyaz Saray'ın yayımladığı resmi bildiride, bayrakların 25 Ağustos'tan 1 Eylül 2026 gün batımına kadar yarıya indirilmesi kararlaştırıldı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Parton'ı “en büyük country şarkıcılarından biri” olarak nitelendirerek, ölümünün milyonlarca insan için büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Trump ayrıca Parton için “Onun gibisi hiçbir zaman olmadı ve bir daha da olmayacak” ifadelerini kullandı.

7 Grammy ödülü ve onlarca adaylık

Dolly Parton, yedi dekatı aşan kariyeri boyunca yalnızca country müziğin değil, Amerikan popüler kültürünün de en önemli isimlerinden biri hâline geldi. “Jolene”, “I Will Always Love You” ve “9 to 5” gibi şarkıları nesiller boyunca dinlenmeye devam etti.

Parton, kariyeri boyunca Grammy Ödülleri'nde çok sayıda adaylık elde etti ve 10 Grammy ödülü kazandı. Bunun yanı sıra oyunculuk, televizyon, iş dünyası ve hayırseverlik alanlarında da önemli izler bıraktı.

Özellikle çocukların kitaplara erişimini artırmak amacıyla kurduğu Imagination Library projesiyle dünya çapında milyonlarca çocuğa ücretsiz kitap ulaştırdı. Müzik kariyerinin yanı sıra Dollywood tema parkı da Parton'ın mirasının önemli parçalarından biri oldu.

Dolly Parton'ın ardından geriye yalnızca unutulmaz şarkıları değil, “Jolene”de anlattığı gerçek hayattan ilham alan hikâyeden milyonlarca çocuğa ulaştırdığı kitaplara kadar uzanan çok yönlü bir miras kaldı.