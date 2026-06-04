Dünyaca ünlü Persepolis çizgi romanının ve filminin yaratıcısı olan İran asıllı Fransız yazar Mercane Satrapi 56 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, ölüm nedeni "üzüntü" olarak duyurdu. Yakın çevresi ünlü sanatçının ölüm haberini perşembe günü doğruladı. Satrapi, "hayatının aşkı" olarak tanımladığı eşi Mattias Ripa'nın vefatından bir yıl sonra üzüntüden öldü. Sanatçının dostları onun tam anlamıyla kederden öldüğünü dile getirdi. 1969 yılında İran'ın Reşt kentinde doğan Satrapi 1990 yılında Fransa'ya göç etmişti. 2006 yılında Fransız vatandaşlığı alan yazar Persepolis'i yazarak birçok İranlı kızın yaşadığı sorunlara ışık tuttu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Satrapi için özel bir taziye mesajı yayınladı. Yazar, hayranları tarafından kederle anıldı.

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