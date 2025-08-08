Görgü tanıklarının ifadelerine göre genç kadın, eşini evde başka bir kadınla uygunsuz şekilde yakaladıktan sonra sinir krizi geçirdi.

Olay sırasında yüksek sesle bağırarak eşine tepki gösteren kadın, kısa bir süre sonra evin balkonuna koştu ve kimsenin müdahale edemeyeceği bir anda kendini aşağı bıraktı. Kadının dördüncü kattan düşme anı, apartman çevresindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye sevk etti. Yetkililer, kadının durumunun ağır olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Polis, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay esnasında evde bulunan kadının eşi ve yanında olduğu belirtilen diğer kadın da ifadeye alındı. İlk belirlemelere göre olayın arka planında 'aldatma' olduğu değerlendirilirken, aile içi şiddet veya psikolojik baskı ihtimalleri de soruşturuluyor.

UZMANLARDAN PSİKOLOJİK DESTEK UYARISI

Konuyla ilgili açıklama yapan psikoloji uzmanları, bu tür trajik vakaların temelinde çoğu zaman duygusal travmalar ve yetersiz psikolojik destek olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre ani öfke patlamaları ve ruhsal çöküşler ciddi sonuçlara yol açabiliyor.