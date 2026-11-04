Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.O. ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasında öldürme niyetinin olmadığını ileri süren sanık, beraatini istedi.

EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE TALEP ETTİ

Ceza alması durumunda ev hapsi şartıyla tahliye edilmeyi talep eden F.O., "Hayatım boyunca susarak, sessiz çığlıklar atarak insanlardan yardım bekledim ama kimse duymadı. Kendisinden iliklerime kadar korkuyordum. Kızıma kavuşmak, ailemin yanına gitmek istiyorum. Böyle olmasını istemezdim" ifadelerini kullandı.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı. F.O., "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan uygulanan iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TÜFEKLE EŞİNE ATEŞ ETTİ

Olay, 19 Temmuz 2025'te İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. F.O. ile eşi Şükrü O. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kadın, evde bulunan tüfekle eşine ateş etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şükrü O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan F.O. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.