İngiltere’de yaşayan Ruth O’Grady, kocasının baskısıyla katıldığı bir eş değiştirme (swinging) sitesinde 18 ay boyunca yaşadığı travmayı ilk kez gerçek adıyla kamuoyuna açtı. Yaşadığı derin psikolojik yıkımın ardından diğer kadınları uyarmak amacıyla konuşma kararı alan O'Grady, İngiltere'nin en büyük eş değiştirme platformu olan "FabSwingers" adlı sitenin, maruz kaldığı istismarı kolaylaştırdığını savunuyor.

Ruth O’Grady, eski eşi Chris’in evlendikleri 2008 yılından itibaren kendisini başka erkeklerle cinsel ilişkiye girmesi konusunda sürekli ikna etmeye çalıştığını belirtiyor. Dönüm noktası ise Ruth’un 2021 yılında geçirdiği bir ruh sağlığı krizi oldu. Eşinin resmi bakıcısı haline gelmesini fırsat bilen Chris, Ruth üzerinde suçluluk duygusu yaratarak onu platforma üye olmaya ikna etti.

Ruth, yaşadığı süreci şu sözlerle aktarıyor:

"Dışarıdan bakan birine tamamen çılgınca gelebilir ama bunun bir gecede olmadığını unutmayın. 12 yıl boyunca birlikte olduğunuz birinin sizi adım adım bir şeye ikna ettiğini düşünün."

"İstemediğim bir rolü oynamak zorunda kaldım"

Platforma katıldıktan sonra süreç hızla kontrolden çıktı. Ruth; eşinin gözetiminde, yakınlarda beklediği anlarda ya da tek başına gönderildiği buluşmalarda 100'den fazla kez yabancı erkeklerle birlikte olmaya zorlandı. Yalnız gittiği buluşmaları kaydedip eşine göndermek zorunda bırakılan Ruth, ağır sağlık sorunları yaşamasına ve defalarca durmak istediğini söylemesine rağmen baskının devam ettiğini ifade ediyor.

Dışarıdan bakıldığında "hevesli" göründüğü anların, aslında sürecin daha hızlı bitmesi için takındığı bir hayatta kalma maskesi olduğunu vurgulayan Ruth, ilişkilerin hiçbirinin rızaya dayalı olmadığını belirtiyor.

"İstemediğiniz sekse rıza gösterebilirsiniz"

Ruth'un yaşadığı bu durum, ceza hukukunda ve psikolojide "rıza" kavramının karmaşıklığını yeniden tartışmaya açtı.

Auckland Üniversitesi’nden Prof. Nicola Gavey, insanların baskı ve manipülasyon altındayken aslında hiç istemedikleri bir cinsel eyleme "rızaları varmış gibi" ya da "hevesliymiş gibi" görünebileceklerini, bunun literatürde sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu doğruluyor.

Aynı platformu kullanan bir başka üye (Martin) ise eşlerinin zorlamasıyla orada bulunduğunu hissettiği birçok kadınla karşılaştığını, hatta bir kadının gözlerinde açıkça korku gördüğünü belirterek sistemi şu sözlerle eleştiriyor: "Oradan hemen uzaklaşmalı ve durumu polise bildirmeliydim."

Polis kayıtları tehlikeyi doğruluyor

Haber ajansının İngiltere genelindeki 45 polis teşkilatından bilgi edinme hakkı kapsamında topladığı veriler, platformun adının karıştığı tehlikeli tabloyu gözler önüne seriyor. Nisan 2026 sonu itibarıyla yanıt veren 39 emniyet biriminin kayıtlarına göre; söz konusu sitenin adı 329 ayrı suç dosyasında geçiyor. Bu dosyalar arasında öne çıkan suçlamalar şunlar:

Tecavüz ve nitelikli cinsel saldırı,

Zorlayıcı ve denetleyici davranış (psikolojik şiddet),

Şantaj, taciz ve takip.

Kayıtlara geçen vakalarla ilgili şu ana kadar 26 kişi hakkında resmi suçlama dairesinde işlem yapıldı. Platform yönetimi ise yaptığı açıklamada, rıza dışı faaliyet ihbarlarını öncelikli risk olarak değerlendirdiklerini ve polisle iş birliği yaptıklarını iddia etti. Ancak Ruth, geçmişte uğradığı şiddet ve tehditleri siteye bildirmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadığını söylüyor.

Avukat Rachel Horman-Brown

İstismarcıların gizli "mühimmatı": Utanç ve şantaj

Aile içi şiddet uzmanı avukat Rachel Horman-Brown, eş değiştirme platformlarının istismarcı partnerler tarafından sıklıkla bir silah olarak kullanıldığını belirtiyor. Bu tür ortamlarda çekilen açık fotoğraf ve videoların mağdurlara karşı birer "mühimmat" olarak kullanıldığını ifade eden Horman-Brown, kadınların uğradığı derin utanç nedeniyle durumu polise şikayet etmekten çekindiklerini vurguluyor.

"Konuşmuş olmam yeterli"

Yaşadığı sistematik istismardan kurtulmak için kıyafetlerini ve belgelerini gizlice evden çıkaran Ruth, 2023 yılında eşinden tamamen ayrılmayı başardı. Yaşadığı ağır travmanın etkilerini hâlâ taşıyan Ruth O'Grady, Fransız Gisèle Pelicot davasından cesaret alarak konuştuğunu belirterek, "Eğer tek bir kadın bile bu hikayede kendini bulur ve yapmak istemediği şeyleri yaptığını fark ederse, konuşmuş olmam yeterlidir" diyor.

Öte yandan BBC, bu iddialarla ilgili Ruth'un eski eşiyle iletişime geçti ancak bir yanıt alamadı.

Kaynak: BBC