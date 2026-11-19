Diyarbakır’da boşanma aşamasında olduğu eşi Aslıhan Pehlivan’ın (38) evinde darbedildikten sonra hayatını kaybeden Mehmet Saki Pehlivan’ın (40) ölümüne ilişkin davada 3’üncü duruşma tamamlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Aslıhan Pehlivan ve Mehmet Cengiz (46), mahkeme salonunda birbirlerini suçlayan ifadeler verdi.

Olay, 11 Nisan 2025 akşamı Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki Batıkent Sitesi’nde yaşanmıştı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Pehlivan’ın ikametine giden Mehmet Saki Pehlivan, evde bulunan Mehmet Cengiz ile girdiği tartışmada darbedilmişti. Cengiz’in olay yerinden ayrılmasının ardından eve gelen Aslıhan Pehlivan’ın yakınları, yerde hareketsiz yatan Pehlivan için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak "baygınlık geçirdiği" yönünde ihbarda bulunmuştu. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, nabzı atmayan Pehlivan’ın vücudundaki darp izlerini fark ederek durumu polise bildirmişti.

AMBULANSTAN İNDİRİLİRKEN SEDYEYLE DÜŞTÜ

İlk müdahalenin ardından bölgedeki özel bir hastaneye sevk edilen Mehmet Saki Pehlivan, acil servis girişinde ambulanstan indirildiği sırada sedyeyle birlikte yere düşmüştü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu anların ardından hastanede tedavi altına alınan Pehlivan kurtarılamamıştı. Olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğü sedye kazasıyla ilgili idari soruşturma başlatırken, tutuklanan Aslıhan Pehlivan hakkında "eşe karşı kasten öldürme", Mehmet Cengiz hakkında ise "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

HASTANE RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü duruşmaya maktulün ailesi, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Celse arasında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden talep edilen ve sanık Mehmet Cengiz’in olay gecesi gördüğü tedaviye ilişkin detayları içeren tıbbi rapor da dava dosyasına dahil edildi.

‘EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI SEVİYORUM’

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Cengiz, olay akşamı göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giderken kalp krizi geçirdiğini ve bir gün yatış yaptıktan sonra taburcu olduğunu belirtti. Aslıhan Pehlivan ile sevgili oldukları yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Cengiz, "Önceki duruşmalarda Aslıhan sevgili olduğumuzu söyledi ama bunu kabul etmiyorum. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Aslıhan kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için beni eve davet etmiştir. Olaydan dolayı pişmanım" şeklinde konuştu.

‘İLİŞKİMİZİ İNKAR EDİYOR’

Cengiz’in beyanlarına tepki gösteren Aslıhan Pehlivan ise sanığın yalan söylediğini öne sürerek aralarındaki bağın telefon kayıtlarıyla kanıtlanmasını istedi. Pehlivan savunmasında, "Sanık Mehmet Cengiz’i ben eve davet ettiysem ve ilişkimizi de kabul etmiyor ya, bizim yazışmalar ve konuşmalarımız var. O telefon kayıtlarımızın ortaya çıkarılmasını istiyorum. Ben kendisini çağırmadım. Sanığın kocamla yatak odasında boğuştuğuna dair beyanı da doğru değildir. Olaydan sonra yatak odasında dağınıklık yoktu. Kocama ilk darbenin de sanık Mehmet Cengiz’den geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR’

Söz alan maktulün ağabeyi Veysi Pehlivan ise adalete güvendiğini belirterek, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Maktul ailesinin avukatları, sanık Mehmet Cengiz’e ait hastane raporunun cinayetle ilgisi bulunmadığını savunurken; sanık müdafileri boğuşma sırasında Cengiz’in vücudunda tırnak izleri oluştuğunu ve yaşadığı stresle olay akşamı kalp krizi geçirdiğini ileri sürdü. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre vererek duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi.