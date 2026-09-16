Aydın'ın Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi’nde 16 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında bir apartman dairesinde çıkan ve 1 saat süren müdahaleyle söndürülen yangının ardından korkunç bir cinayet şüphesi gün yüzüne çıktı.

MUTFAK KAPISI KİLİTLİ BULUNDU

Yangın sonrası evde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, 32 yaşındaki Mazlum Çiçek'in cansız bedenini mutfakta buldu. Mutfak kapısının dışarıdan kilitlenmiş olduğunu tespit eden ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Yangından yaralı kurtulan eş Derya Çiçek (31) ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

BİR GÜN ÖNCE BİDONLA BENZİN ALMIŞ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Derya Çiçek'in yangından bir gün önce akaryakıt istasyonuna giderek "Arabanın benzini bitti" diyerek bidonla benzin aldığı, yangın anında ise değerli eşyalarının bulunduğu bir çantayı önceden hazırlayarak evden ayrılmaya çalıştığı tespit edildi. Polisin, Derya Çiçek'in mutfağa benzin döküp ateşe verdikten sonra eşini içeriye kilitlediği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

"BENZİNİ ZORLA ALDIRTTI, KENDİNİ YAKTI" DEFANSINA RAĞMEN TUTUKLANDI

İzmir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilerek adliyeye sevk edilen Derya Çiçek, hakimlikteki savunmasında suçlamaları reddetti. Eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştıklarını öne süren Çiçek şu iddialarda bulundu:

"Mazlum beni akaryakıt istasyonuna zorla gönderdi ve benzin aldırdı. Sonrasında kapıyı kilitledi ve yakıt döküp kendini yaktı."

Nöbetçi mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda Derya Çiçek’i 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

ADLİYEDE İSYAN ETTİ: "O MEZARDA RAHAT ETME"

Kararın açıklanmasının ardından adliye koridorlarında tepki gösteren Derya Çiçek, "Oraya hayatta girmem, zaten yanmışım. Beni çekip rezil etmesinler. Allah belanı versin Mazlum. O mezarda rahat etme, hayatımı kararttın. Ben bir şey yapmadım. Gerçekler ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.