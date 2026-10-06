Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, eşi B.Ö. ile evde bulunan Sadettin Özkan, bilediği bıçağın kayması sonucu boğazını kesti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ÇELİŞKİLİ İFADELER SONRASINDA TUTUKLANDI Polis ekipleri, olayla ilgili B.Ö.'nün ifadesine başvurdu. B.Ö.'nün çelişkili ifadeler verdiği öne sürüldü. Gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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