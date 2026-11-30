Kırklareli Valiliği, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kofçaz ilçesinde 30 Kasım'da eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasına göre karar, oluşabilecek buzlanma riskine karşı ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarını kapsıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

KUZEY İLÇELERİ İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Kırklareli genelinde devam eden kar yağışının 29 Kasım akşamına kadar kuzey ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.