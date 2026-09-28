Dışarıdan yemek siparişi veren bir vatandaş, teslim aldığı köfte ekmeği yemeğe başladığı sırada ürünün yapısındaki garipliği fark etti. Köftelerin lezzetinden ve dokusundan şüphelenen kadın, içini açıp incelediğinde beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

KÖFTEYİ PARÇALAYIP KAMERAYA GÖSTERDİ

Sipariş ettiği yemeğin kıymadan çok bulgurdan oluştuğunu iddia eden kadın, duruma tepkisini çekim yaparak dile getirdi. Köfteyi eliyle parçalayarak içindeki yoğun bulgur tanelerini tek tek gösteren tüketici, harcın içerisinde neredeyse hiç et bulunmadığını öne sürdü.

'BUNU YAPMAYIN, SATMAYIN O ZAMAN'

Yaşadığı mağduriyeti ve şaşkınlığı gizleyemeyen vatandaş, tepkisini "Bulgur var, kıyma yok kesinlikle. Bunu yapmayın ya, satmayın o zaman" sözleriyle ifade etti. Köfteden ziyade bulgur köftesiyle karşı karşıya kaldığını savunan tüketicinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.