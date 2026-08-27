Özellikle yağ oranı düşük kıymayla hazırlanan köftelerde kuruma daha belirgin olabiliyor. Yoğurdun içerdiği su, yağ ve süt proteinleri, harcın nemli kalmasına katkı sağlarken köftenin daha yumuşak bir doku kazanmasını da destekliyor.

500 GRAM KIYMAYA 1 KAŞIK YETERLİ

Yaklaşık 500 gram kıyma için 1 yemek kaşığı yoğurt yeterli oluyor. Yoğurt; rendelenmiş soğan, baharat, ekmek içi veya galeta unu gibi diğer malzemelerle birlikte harca eklenerek iyice yoğruluyor.

Miktarın fazla kaçırılmaması gerekiyor. Gereğinden fazla yoğurt harcı gevşeterek köftelerin şekil almasını zorlaştırabilir ve pişirme sırasında dağılmalarına yol açabilir. Harcın hazırlanmasının ardından yaklaşık 30 dakika buzdolabında dinlendirilmesi ise malzemelerin birbirine daha iyi tutunmasına yardımcı oluyor.

Kullanılan kıymanın da sonuç üzerinde önemli etkisi var. Çok yağsız kıyma daha kolay kururken, içerisinde bir miktar yağ bulunan kıyma köftenin daha sulu kalmasını sağlıyor. Soğanın suyunun tamamen sıkılmaması da harca bir miktar nem kazandırabiliyor.

PİŞİRİRKEN SIK SIK ÇEVİRMEYİN

Köftenin yumuşak ve sulu kalması için pişirme aşamasında da bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Tava veya ızgaranın köfteler yerleştirilmeden önce iyice ısıtılması, dış yüzeyin kısa sürede kızarmasını sağlıyor.

Köfteleri sürekli çevirmek veya spatulayla üzerlerine bastırmak ise içlerindeki suyun dışarı çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle köftelerin bir yüzü kızardıktan sonra çevrilmesi ve gereğinden uzun süre pişirilmemesi öneriliyor.

Köftelerin çok ince hazırlanması da daha hızlı kurumalarına yol açabiliyor. Orta kalınlıkta şekillendirilen köfteler, kontrollü şekilde pişirildiğinde içindeki nemi daha kolay koruyor.

Kısacası 500 gram kıymaya eklenen 1 yemek kaşığı yoğurt, doğru kıyma ve pişirme yöntemiyle birleştiğinde köftenin dışının kızarmış, içinin ise daha sulu ve yumuşak kalmasına yardımcı olabiliyor.