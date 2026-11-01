Özellikle tavada veya ızgarada pişirilen köftelerde harcın kıvamı büyük önem taşıyor. Kullanılan malzemelerin oranı ve pişirme süresi, köftenin dışının kızarırken içinin kurumamasını doğrudan etkiliyor.

KÖFTE HARCINA 1 KAŞIK YOĞURT EKLEYİN

Köftenin daha yumuşak olması için kullanılan yöntemlerden biri, harca az miktarda yoğurt ilave etmek. Yaklaşık 500 gram kıyma için 1 yemek kaşığı sade yoğurt kullanmak yeterli oluyor.

Yoğurdun içerdiği su ve süt bileşenleri, köfte harcının nemli kalmasına katkı sağlıyor. Ancak fazla yoğurt eklemek harcın gevşemesine ve köftelerin şekil vermekte zorlanmasına neden olabilir.

Yoğurdu kıyma, rendelenmiş soğan ve baharatlarla birlikte karıştırdıktan sonra harcı kısa süre dinlendirmek, malzemelerin daha iyi bütünleşmesine yardımcı olabiliyor.

KÖFTENİN KURUMAMASI İÇİN PİŞİRME SÜRESİNE DİKKAT

Köftenin sulu kalmasını sağlayan tek unsur yoğurt değil. Kullanılan kıymanın yağ oranı da sonuç üzerinde oldukça belirleyici. Çok yağsız kıymayla hazırlanan köfteler, özellikle uzun süre pişirildiğinde daha kolay kuruyabiliyor.

Köfteleri gereğinden fazla yoğurmak veya pişirme sırasında sürekli bastırmak da istenen kıvamı olumsuz etkileyebiliyor. Tavada köftelerin üzerine spatulayla bastırmak, içlerindeki suyun dışarı çıkmasına da yol açabilir.

Orta ateşte kontrollü pişirme ve köftelerin tamamen piştiğinden emin olmak, hem lezzet hem de gıda güvenliği açısından önem taşıyor. Kıymadan yapılan köftelerin iç sıcaklığının en az 71 dereceye ulaşması öneriliyor.