Köfte harcında genellikle ekmek, galeta unu, yumurta veya süt gibi malzemeler tercih ediliyor. Mayonez ise içerdiği yağ sayesinde etin pişirme sırasında fazla nem kaybetmesini önlemeye yardımcı oluyor. Doğru miktarda kullanıldığında köftede belirgin bir mayonez tadı da bırakmıyor.

450 GRAM KIYMAYA 2 YEMEK KAŞIĞI YETİYOR

Yöntemde yaklaşık 450 gram dana kıyması için 2 yemek kaşığı mayonez kullanılması yeterli görülüyor. Mayonez harcın içine diğer malzemelerle birlikte eklenerek iyice karıştırılıyor ve ardından köftelere şekil veriliyor.

Buradaki amaç köfteye farklı bir tat kazandırmak değil. Mayonezin içindeki yağ, etin pişerken suyunu daha iyi korumasına yardımcı oluyor. Böylece tavada veya fırında pişirilen köftelerin iç kısmının kuru ve sert olması yerine daha sulu ve yumuşak kalması sağlanıyor.

ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAMAK GEREKİYOR

Mayonez miktarını artırmak daha yumuşak köfte anlamına gelmiyor. Özellikle kullanılan kıyma zaten yüksek oranda yağ içeriyorsa miktarın azaltılması gerekebiliyor. Bu nedenle etin yağ oranına göre ölçüyü ayarlamak önem taşıyor.

Piştikten sonra mayonezin kendine özgü tadı büyük ölçüde kayboluyor. Böylece köftenin alışılmış lezzeti korunurken mayonez daha çok dokuyu ve nem oranını iyileştiren yardımcı bir malzeme görevi görüyor.