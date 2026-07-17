Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, geçtiğimiz yıl aldığı karar ile şubelerine evcil hayvanla girişleri yasaklamış, söz konusu uygulama sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Bazı kullanıcılar, gıda satışı yapılan işletmelere evcil hayvanla girilmesine destek verirken, bazı kullanıcılar ise hijyen gerekçesi restoran ve kafe türevi alanlara evcil hayvan girişinin engellenmesi gerektiğini savunmuştu.

Yürürlükte olan mevzuata göre evcil hayvanların gıda satışı yapılan alanlara girişinde inisiyatif işletme sahiplerine verilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı taslak düzenleme ile bu duruma son verilmesi planlanıyor.

HAYVAN GİRİŞLERİ TAMAMEN YASAKLANACAK

Gıda satışı yapılan yerlerdeki üretim ve hijyen koşullarını belirleyen yasal düzenlemelere ek olarak hazırlanan yeni çalışmada, yemek satışı yapılan restoran ve türevi alanlara hayvan ile girilmesi tamamen yasaklanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yasama döneminde Meclis'e sunmayı planladığı taslak çalışmanın yasalaşması halinde işletmeler, müşterilere hizmet verdiği iç ve dış alanları hayvanların kullanımına açamayacak. Bu kısıtlamaya uymayan işletmelere ise idari para cezası uygulanacak.