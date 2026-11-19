Türkiye genelinde restoranlarıyla hizmet veren Köfteci Yusuf, yeni personel alım ilanıyla gündeme geldi. Mutfak, kasap, komi, garson, kasa ve depo bölümlerinde çalışacak personel arayan şirket, farklı yaş gruplarındaki adaylara iş fırsatı sunuyor. İlanda maaşın yanı sıra çalışanlara sağlanacağı belirtilen sosyal haklar ve yan ödemeler de dikkat çekiyor. Özel sağlık sigortası, gıda yardımı, bayram primi ve performansa bağlı ücret artışları öne çıkan avantajlar arasında yer alıyor. Çalışanlara doğum günlerinde hediye çeki verilmesi de sunulan imkanlar arasında bulunuyor. İŞTE KÖFTECİ YUSUF'UN PERSONEL ARADIĞI POZİSYONLAR Yayımlanan iş ilanında farklı departmanlar için belirlenen yaş ve cinsiyet şartları şöyle sıralandı: Mutfak elemanı: 18-47 yaş arası kadın ve erkek adaylar. Izgara, hazırlık, bulaşık ve temizlik bölümlerinde görevlendirilecek.

Kasap elemanı: 18-47 yaş arası kadın ve erkek adaylar.

Komi/garson: 18-37 yaş arası erkek adaylar.

Kasa görevlisi: 18-34 yaş arası kadın adaylar.

Depo görevlisi: 18-39 yaş arası erkek adaylar. YAN HAKLAR DİKKAT ÇEKTİ İş ilanında ücretin yanı sıra çalışanlara sunulacak sosyal haklar da öne çıktı. Özel sağlık sigortası, gıda yardımı, bayram primi, performansa bağlı ücret artışı ve doğum günü hediye çeki, şirketin sunduğu yan imkanlar arasında gösterildi.

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