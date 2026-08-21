Günlük hayatın koşuşturmacasında sıkça karşılaşılan ve yaşam kalitesini düşüren baş ağrılarına karşı doğanın şifalı kütüphanesi imdada yetişiyor. Kimyasal takviyelere sarılmadan önce evde kolayca uygulanabilecek bitkisel çözümler, hem baş ağrısını hızlıca hafifletiyor hem de zihni açarak hafızayı destekliyor.

MUTFAKTAKİ DOĞAL ŞİFA KAYNAKLARI

Baş ağrısıyla mücadelede en etkili yöntemlerin başında doğal aromatik yağlar geliyor. Birkaç damla lavanta yağını sıcak su dolu bir kaba ekleyip buharını solumak ya da doğrudan şakaklara masaj yapmak ağrıyı anında yatıştırıyor. Benzer şekilde nane yağını bir masaj yağıyla karıştırarak ağrıyan bölgeye uygulamak, ferahlatıcı etkisiyle kısa sürede rahatlama sağlıyor.

BAŞ AĞRISINI ANINDA KESİYOR

Tüketilebilir gıdalar tarafında ise zencefil, güçlü anti-enflamatuar özellikleri sayesinde öne çıkıyor; taze zencefil dilimlerini suda kaynatıp içmek ağrıyı hafifletmeye yardımcı oluyor. Aynı şekilde bir bardak suya bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip içmek de doğal bir rahatlatıcı görevi görüyor. Kafein tüketimi de doğru miktarda yapıldığında baş ağrısına iyi geliyor ancak aşırıya kaçıldığında ters etki yapabildiği için dikkatli olunması gerekiyor.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN BAŞ AĞRISI VE MİGREN TARİFLERİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, baş ağrısı ve kronikleşen migren şikayetleri için oldukça pratik kürler öneriyor. Anlık baş ağrılarını geçirmek için çok açık bir bardak çayın içine 9-10 adet kuru karanfil atıp şekersiz şekilde içmek etkili sonuçlar veriyor.

Migren sıkıntısı çekenler içinse biberiye kürü tavsiye ediliyor. Bir bardak kaynamış suyun içine bir tatlı kaşığı biberiye atıp kısık ateşte 9-10 dakika demledikten sonra süzerek içmek gerekiyor. Bu kürü yemeklerden sonra günde 2 defa olmak üzere 21 gün boyunca uygulamak migren ataklarını dindirmeye yardımcı oluyor. Şiddetli ve sürekli tekrarlayan baş ağrılarında ise mutlaka bir uzmana başvurulması öneriliyor.