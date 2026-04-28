Konuşmasında kadının tarih boyunca hem “kök” hem de “kanat” olma rolüne dikkat çeken Şehirlioğlu, köklerin geçmişten gelen dayanıklılığı, sabrı ve bağlılığı temsil ettiğini; kanatların ise dönüşümü, üretimi ve geleceği inşa etme gücünü ifade ettiğini vurguladı.

Kadının bu iki yönü bir arada taşıyan çok katmanlı bir yapı olduğuna değinen Şehirlioğlu, bireyin kendi özünü hatırlamasıyla birlikte yaşamında köklü değişimlerin başlayabileceğini belirtti.

Kuantum bakış açısıyla bilinç ve gerçeklik arasındaki ilişkiye de değinen konuşmada, bireyin inanç sistemlerinin ve bilinçaltı kayıtlarının yaşam deneyimini doğrudan etkilediği ifade edildi. Şehirlioğlu, “Gerçeklik sandığımızdan daha esnek; onu nasıl algıladığımız ve neye inandığımız, hayatımızın yönünü belirliyor” mesajını paylaştı.

Yoğun ilgi gören konuşma, izleyicilerden büyük beğeni toplarken; kadınların kendi potansiyellerini fark etmeleri ve içsel güçleriyle yeniden bağ kurmaları yönünde güçlü bir farkındalık çağrısı olarak öne çıktı.