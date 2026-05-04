İsviçre futbol kulüplerinden FC Thun, geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de bir ilke imza attı. Köklü kulüp, 128 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Geçtiğimiz sezon bir alt ligde mücadele eden ve lider olarak İsviçre Süper Lig'ine yükselen FC Thun, bu sezon gösterdiği performansla tarihi bir başarı yakaladı. Thun, Süper Lig'e geri döndüğü ilk sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek adeta bir peri masalı yaşadı. Tarihi şampiyonluğun ardından FC Thun taraftarları büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar, takımlarının bu unutulmaz başarısını coşkuyla kutladı ve maç sonunda yeşil sahaya inerek coşkusunu oyuncularla paylaştı.

