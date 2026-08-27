AKP’de yeni anayasa hazırlıkları sürerken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bazı yönlerinin değiştirilmesine yönelik çalışmalar da gündemde.

Parti içindeki bazı kurmayların hazırladığı raporlarda, mevcut sistemin tamamen değiştirilmesi yerine kapsamlı bir revizyon yapılması öneriliyor.

Ekonomi Gazetesi’nden Besti Karalar’ın haberine göre, hazırlanan çalışmalarda TBMM’nin yetkilerinin güçlendirilmesi, bakanların milletvekilleri arasından atanması ve Cumhurbaşkanı’nın bazı yetkilerinin Bakanlar Kurulu’na devredilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

BAKANLAR MECLİS’TEN SEÇİLECEK

AKP’de hazırlanan raporlara göre, yeni düzenlemede bakanların milletvekilleri arasından atanması planlanıyor.

Bakanların milletvekilliği görevleri devam edecek ancak TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki oylamalarda oy kullanamayacaklar.

Bakanların, sorumlu oldukları alanlara ilişkin yasa tekliflerinin komisyon ve Genel Kurul görüşmelerine katılması ise zorunlu hale getirilecek.

BAKANLARA DÜZENLİ DENETİM

Çalışmada, bakanların TBMM tarafından düzenli şekilde denetlenmesine yönelik yeni bir mekanizma da öngörülüyor.

Buna göre bakanların ayda iki kez Genel Kurul’da milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlaması planlanıyor. Ayrıca 15 günde bir salı günü, bir saatlik denetim oturumları yapılması öneriliyor.

Her ay iki bakanın Genel Kurul’daki denetim oturumlarına katılarak soruları yanıtlaması, her yasama döneminde ise tüm bakanların en az bir kez bu oturumlara katılması zorunlu hale getirilecek.

CUMHURBAŞKANI’NIN BAZI YETKİLERİ BAKANLAR KURULU’NA DEVREDİLECEK

AKP’li kurmayların hazırladığı çalışmada, Cumhurbaşkanı’nın mevcut bazı yetkilerinin Bakanlar Kurulu’na devredilmesi de öngörülüyor.

Buna göre bazı kararların Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından birlikte imzalanması, bazı kararların ise yalnızca Bakanlar Kurulu’nun imzasıyla yayımlanması planlanıyor.

BAKAN YARDIMCILIĞI YERİNE MÜSTEŞARLIK

Raporda, bakan yardımcılığı sistemine ilişkin değerlendirmeler de yer alıyor.

AKP içinde bakan yardımcılarının beklenen performansı göstermediğine yönelik eleştirilerin arttığı belirtilirken, bu makamların kaldırılması ve müsteşarlık sisteminin yeniden hayata geçirilmesi öneriliyor.

"YENİ ANAYASA 400 OYLA ÇIKAR"

AKP’li kurmaylar, yeni anayasa değişikliğinin Meclis’te kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerinde, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin yeni bir siyasi atmosfer oluşturduğunu belirtti.

Kurmaylar, “Terörsüz Türkiye hedefinde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen çerçeve yasanın ardından, Meclis’te yeni bir atmosfer ortaya çıktı. Yeni bir anayasa değişikliği 467 oy oranını yakalamasa da 400’ü aşkın bir oyla kabul edilir. Bu atmosferi değerlendirmeliyiz. Sistemi nasıl revize ederiz, onun üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tamamen değişmeyecek ama özellikle Meclis’te gözle görülür bir revizyon söz konusu olacak. Sistemin revize edilmesini 25. Yılı Vizyon Belgemize de koyduk” ifadelerini kullandı...