Olay, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Cihan T., kokoreç almak için Gökhan Oğrak’ın işlettiği dükkâna gitti. Ürünün kalmadığını öğrenince taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi.

APARTMAN GİRİŞİNDE KARŞILAŞTILAR

Ancak akşam saatlerinde iki taraf bu kez apartman girişinde yeniden karşı karşıya geldi. İkili yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan T., binaya girerek ikinci kattaki dairesine çıktı. Buradan av tüfeğiyle aşağıdaki Gökhan Oğrak’a ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Oğrak yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işletmeci, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Cihan T. ise olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.