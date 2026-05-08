Burcu Köksal hakkında uzun süredir konuşulan “AKP’ye geçiş” iddiaları, belediye içindeki kritik değişikliklerle birlikte yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Belediyede basın danışmanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı olan Alperen Kayhan’ın Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmesi dikkat çekti. KRİTİK DEĞİŞİM Edinilen bilgilere göre Kayhan’ın yeni görevlendirmesi hafta başında gerçekleştirildi. Belediye içerisindeki aktif rolüyle bilinen Kayhan’ın, Başkan Köksal’ın sosyal medya çalışmalarını yürüttüğü, belediyenin resmi hesaplarını yönettiği, organizasyonlarda sunuculuk yaptığı, spor karşılaşmalarında anonsör olarak görev aldığı ve belediye hizmetlerinin tanıtım faaliyetlerinde yer aldığı belirtiliyor. BELEDİYE KULİSLERİ HAREKETLENDİ Görev değişikliğinin ardından belediye kulislerinde “yeni dönem yapılanması” yorumları yapılmaya başlandı. Özellikle Köksal’ın siyasi geleceğine ilişkin iddiaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen görevlendirme, dikkatleri belediye yönetimine çevirdi. CHP örgütü içinde de tartışma yaratan gelişmenin ardından belediye içerisindeki görev değişimlerinin süreceği öne sürülüyor. Kayhan’ın görev yerinin değiştirilmesinin ardından görevinden istifa edeceği öğrenildi.

