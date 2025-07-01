Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui, yaptığı açıklamada mumyaların çoğunun en az üç ila dört yıldır tesiste tutulduğunu belirtti. Cesetlerin bulunduğu ortamın sağlıksız ve yetersiz koşullarda olduğu, bu nedenle de dayanılmaz bir koku yayıldığı bildirildi.

Savcı, "Bu kadar fazla cesedin saklanıyor olması, buranın gerçek anlamda bir krematoryum gibi çalışmadığı izlenimini veriyor. Niyetlerinin ne olduğunu ancak tahmin edebiliriz" diye konuştu.

TESİSTA SKANDAL İHMALLER ZİNCİRİ

İhbar üzerine yapılan incelemelerde yalnızca 383 mumyalanmış beden değil, altı kişiye ait parçalanmış kalıntılar da ortaya çıkarıldı. Adli soruşturma başlatılırken, krematoryumun sahibi ve bir çalışanı tutuklandı.

Yetkililer, tesisteki cenaze hizmetlerinin izinsiz ya da uygunsuz şekilde yürütülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken cenaze hizmetlerindeki denetimsizlik de tartışma konusu oldu.