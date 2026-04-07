Günlük hijyen ürünleri arasında yer alan parfümlü ve desenli tuvalet kağıtlarının kullanımı, son dönemde artan dermatolojik şikayetler üzerine uzmanlar tarafından mercek altına alındı. Yapılan araştırmalar, bu ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasal bileşenlerin özellikle hassas ciltli bireylerde ciddi reaksiyonlara yol açtığını gösteriyor.

CİLDİN KORUYUCU BARİYERİNİ ZAYIFLATIYOR

Tuvalet kağıtlarına hoş koku vermesi için eklenen yapay parfümler, alkol türevleri ve renklendirici pigmentler, doğrudan mukoza ile temas ettiğinde cildin doğal koruyucu bariyerini zayıflatabiliyor. Dermatologlar, bu maddelerin kontakt dermatit yani temas alerjisi riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekti.

ŞİDDETLİ KAŞINTI VE KIZARIKLIĞA NEDEN OLUYOR

Klinik raporlara yansıyan ve kullanıcılar tarafından "yanma hissi" olarak tarif edilen semptomlar şu şekilde sıralandı:

Parfüm içerisindeki alerjen maddelerin deriyle teması sonucu oluşan şiddetli kaşıntı ve kızarıklık.

Kimyasalların bölgedeki doğal pH dengesini bozmasıyla birlikte mantar ve benzeri enfeksiyonlara karşı savunmasız kalınması.

Kokulu kağıtların dokusundaki kimyasal işlem süreçleri nedeniyle ciltte oluşan mikroskobik çatlaklar ve buna bağlı gelişen akut yanma hissi.

UZMANLAR TÜKETİCİLERİ UYARDI

Uzmanlar, özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerin ve çocukların bu tür ürünlerden uzak durması gerektiğini vurguladı. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek adına bazı noktalara dikkat çekildi.

Klorla ağartılmamış, boyasız ve parfümsüz (saf selüloz) ürünlerin kullanımı. Ürün ambalajlarında yer alan içerik listesinin kontrol edilerek "hipoalerjenik" ibaresinin aranması. Kullanım sonrası bölgede yanma veya aşırı hassasiyet hissedilmesi durumunda ürün kullanımının derhal durdurulması.