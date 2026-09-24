Çiğ sarımsak, düşük asitli bir gıda olduğu için yağın içerisine konulduğunda Clostridium botulinum bakterisinin gelişmesine elverişli bir ortam oluşabilir. Özellikle karışımın oda sıcaklığında bekletilmesi, bakterinin çoğalmasına ve botulizme neden olan toksini üretmesine uygun koşullar yaratabilir.

Clostridium botulinum sporları bazı gıdalarda doğal olarak bulunabilir. Sarımsağın yağ içerisinde ve düşük oksijenli bir ortamda tutulması, özellikle de oda sıcaklığında bekletilmesi, bu bakterinin gelişmesi açısından risk oluşturur.

Bu nedenle uzmanlar, ev yapımı sarımsak yağının oda sıcaklığında saklanmaması konusunda uyarıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sarımsakla hazırlanmış yağların buzdolabında tutulmasını ve dört gün içinde kullanılmayan kısmın atılmasını öneriyor.

Kokusu ve tadı güvenilir bir gösterge değil

Botulinum toksinini daha tehlikeli hale getiren unsurlardan biri, gıdanın kokusu, tadı veya görünümünden güvenilir şekilde anlaşılamaması. Bu nedenle yağda bekletilmiş sarımsağın güvenli olup olmadığı yalnızca koklanarak veya tadına bakılarak belirlenemez.

Botulizm nadir görülse de çok ciddi ve hayati tehlike oluşturabilen bir zehirlenmedir. Hastalık; bulanık veya çift görme, göz kapaklarında sarkma, ağız kuruluğu, konuşma ve yutma güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir. İlerleyen vakalarda vücutta yayılan kas güçsüzlüğü görülebilir. Zehirlenmenin ağır seyretmesi halinde solunum kaslarının felç olması ve buna bağlı olarak yaşamı tehdit eden solunum yetmezliği gelişmesi mümkündür.

Bu nedenle evde hazırlanan sarımsaklı yağların oda sıcaklığında bekletilmemesi, buzdolabında saklanması ve birkaç gün içinde tüketilmesi önem taşıyor.