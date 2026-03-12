Bilim insanları tarafından biberiye üzerinde yapılan araştırmalar yaygın kullanılan bu bitkinin beyindeki asetilkolin isimli bir bileşiği parçalamaya yardımcı olduğunu keşfetti. Asetilkolin beyinde öğrenme, odaklanma ve hafıza kısımlarını destekleyen bir kimyasal olarak biliniyor.

KESKİN VE İSTİKRARLI TUTUYOR

Asetilkolin beyinde adeta bir haberci gibi davranarak sinir hücreleri arasındaki iletişimin hızı ve net gerçekleşmesini sağlıyor. Ancak yaşlandıkça ya da stres yaşadıkça vücutta bu kimyasalın seviyeleri düşüşe geçiyor. Bu da genel olarak unutkanlık ve unutkanlığa neden oluyor.

Biberiyenin içerdiği doğal bileşenler ve özelikle sineol ise bu bozulmanın yavaşlatılmasına destek olarak beyin aktivitelerini keskin, istikrarlı bir yapıda tutuyor.

TESTLER ORTAYA KOYDU

Biberiye üzerinde yapılan kontrollü testler biberiyenin aromasına maruz kalan katılımcıların kokusuz odalarda bulunan katılımcılara kıyasla hafıza görevlerini yerine getirmede önemli ölçüde yüksek performans gösterdiğini kanıtladı.

Buna göre katılımcılar görevlerini tamamlamayı hatırladı, talimatlar doğru şekilde takip etti ve tepki sürelerinde iyileşme yaşadı. Biberiyenin bu anlamdaki en güçlü etkisi ise hap ya da takviye gibi kimyasal desteklere gerek duymadan beyni güçlendirmesi.

GÜVENLİ VE DOĞRU BİR YOL

Biberiyenin doğal kokusundan uçucu yağlar, taze otlar ve hatta doğal biberiye özü içeren oda spreyleri aracılığıyla bile faydalanabilirsiniz. Yalnızca birkaç dakika bile biberiye koklamak beyinde odaklanmayı ve uyanıklığı artırıyor.

Bilim insanları biberiyenin öğrenciler, profesörler hatta hafıza kaybı yaşayan yaşlı bireylerde bile bilişsel performansı artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar biberiyeyi doğru ve güvenli bir yol olarak nitelendiriyor.