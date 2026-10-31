İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Anıtkabir’den inerken MHP lideri Devlet Bahçeli’nin koluna girmesine ilişkin soruları dün yanıtladı.

Dervişoğlu, “Sadece günün anlam ve önemine uygun kelamlar sarfedildi aramızda. Bizim orada yaptığımız şey her cumhuriyet bayramında olduğu gibi siyasi partilerin genel başkanlarıyla medeni ilişkilerden ibarettir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘BU DİL HAMASET DİLİ’

“Bilinsin ki ben siyasi mücadelemi ülkülerimin, hedeflerim, inançlarım üzerinden yaparım. Beşeri münasebetlerimi almış olduğum aile terbiyesi üzerinden yürütürüm. Siyasette bir kutuplaşma söz konusu. Dolayısıyla siyasi partilerin ya da siyaseten söz söyleme makamında olanların ifadeleri bu kutuplaşma içerisinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla siyaseten hamasete dönüşmüş bir dil ile açıklanmaya çalışılıyor. Şahsımdan kaynaklı saygı krizi yaşamadım. Kiminle kavgam varsa memleket içindir. Kamuoyunda bir görüntü paylaşılıyor. Sosyal medyada lince dönüştü. Benim birinin koluna girmem değil mesele. Anıtkabir’den inerken çok kişinin koluna girdim. Koluna girdiğim kişi Devlet Bahçeli olduğu için tartışılıyor.”